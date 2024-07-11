На экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Джоша Клингхоффера подали в суд за ДТП с летальным исходом

На бывшего гитариста Red Hot Chili Peppers Джоша Клингхоффера подали в суд за причинение смерти по неосторожности и халатность после того, как он якобы сбил пешехода в начале этого года, сообщает TMZ.
Иск подала Эшли Санчес, дочь 47-летнего Иcраэля Санчеса, который погиб после того, как его сбили на пешеходном переходе в Альгамбре, к востоку от Лос-Анджелеса. Столкновение произошло днем 18 марта, когда, как утверждают истцы, Клингхоффер управлял черным внедорожником без номерных знаков и повернул налево на перекрестке с обозначенным пешеходным переходом.
На видеозаписи с соседской камеры Ring видно, как черный автомобиль совершает поворот и сбивает Санчеса, после чего останавливается. Мужчина скончался от полученных травм через несколько часов в больнице. Ареста в связи с этим инцидентом произведено не было.
В иске также утверждается, что Клингхоффер пользовался мобильным телефоном за рулем, так как на видеозаписи видно, что водитель держит в руках какой‑то предмет. На видео видно, что дорогу разделяет полоса, которая должна была дать музыканту время увидеть пешеходов на переходе, утверждают истцы.
«Мой отец был известным шеф-поваром, самым талантливым человеком в нашей семье, лучшим дедушкой, всегда полным любви и радости. Его жизнь оборвал неосторожный поступок человека, который не потрудился посмотреть, куда он едет», — сказала Эшли Санчес в пресс-релизе.
Адвокат Клингхоффера Эндрю Бреттлер в интервью NBC News назвал произошедшее «трагическим несчастным случаем». «После того как машина сбила пешехода, Джош немедленно съехал на обочину, остановил машину, позвонил в службу 911 и дождался приезда полиции и скорой помощи. Он полностью сотрудничает со следствием», — сказал Бреттлер.
Адвокат истца Ник Роули заявил, что инцидент — это «безрассудное убийство», которое правоохранительные органы не смогли должным образом расследовать. Сейчас Клингхоффер находится в туре с Pearl Jam.