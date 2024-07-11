На экс-гитариста Red Hot Chili Peppers Джоша Клингхоффера подали в суд за ДТП с летальным исходом

Иск подала Эшли Санчес, дочь 47-летнего Иcраэля Санчеса, который погиб после того, как его сбили на пешеходном переходе в Альгамбре, к востоку от Лос-Анджелеса. Столкновение произошло днем 18 марта, когда, как утверждают истцы, Клингхоффер управлял черным внедорожником без номерных знаков и повернул налево на перекрестке с обозначенным пешеходным переходом.