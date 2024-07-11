Во Франции загорелся шпиль Руанского собора

Сегодня в 13:59
Фото: @actarus107/X

Шпиль Руанского собора во Франции загорелся, сообщает BFMTV. В момент возгорания там велись строительные работы.

Людей эвакуировали, на месте работают экстренные службы — 63 пожарных и 33 пожарные машины. Мэр города Руан Николя Майер-Россиньоль заявил, что прикладываются все усилия для борьбы с огнем.

Огонь вспыхнул на уровне шпиля готического собора, который сейчас закрыт строительными лесами. Причины возгорания неизвестны.

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© @NicolasMayerNMR/X
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© @pititwill/X
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© @ClareSweeney70/X

Руанский собор был основан в 1030 году и оставался самым высоким зданием мира с 1876 по 1880 год. С 2015 года там проводились комплексные реставрационные работы, которые планировали завершить в 2026 году.

В 2019 году пожар настиг Нотр-Дам-де-Пари в Париже. Собор сильно пострадал, а его шпиль был уничтожен полностью, но в конце 2023 года его восстановили. Открытие собора для посетителей было запланировано на этот год.

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