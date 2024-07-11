16-летний уроженец Дагестана подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

16-летний уроженец Дагестана ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в Англии. Он играл в составе команды футболистов до 18 лет и сборных до 15 и 16 лет. За один день ему удалось дважды победить «Ливерпуль»: сначала в матче с игроками до 16 лет (на его счету победный гол в концовке матча), затем за команду до 18 лет.