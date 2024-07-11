16-летний уроженец Дагестана подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня в 12:58
Фото: @amir_ibra7

Атакующий полузащитник Амир Ибрагимов подписал контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Срок контракта и его сумма не раскрываются.

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов.

16-летний уроженец Дагестана ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в Англии. Он играл в составе команды футболистов до 18 лет и сборных до 15 и 16 лет. За один день ему удалось дважды победить «Ливерпуль»: сначала в матче с игроками до 16 лет (на его счету победный гол в концовке матча), затем за команду до 18 лет.

Тем временем на Евро-2024 отличился 16-летний Ламин Ямаль, став автором самого «юного гола» в истории чемпионатов Европы и мира. Молодой футболист в свободное от матчей и тренировок время делал домашние задания и успел получить школьный аттестат.

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