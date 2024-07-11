В Австралии нашли редкую голубую древесную лягушку

В Австралии ученые обнаружили первую в мире ярко-синюю древесную лягушку. Об этом сообщает New Atlas.
«Очень редко зеленая лягушка теряет желтый пигмент в своей коже, что приводит к полностью или почти полностью синей окраске лягушки. Я видела десятки тысяч лягушек за эти годы и только одну синюю — и она была далеко не так впечатляюща, как эта», — сказала Джоди Роули, куратор отдела охраны амфибий и рептилий в Австралийском музее.
Синекожую древесную лягушку заметил полевой эколог Джейк Баркер в заповеднике Чарнли Ривер-Артезиан Рейндж, где обычно обитают крупные зеленые амфибии.
«Это было уже после наступления темноты, когда мы впервые заметили ее, сидящей на скамейке в мастерской возле нашего исследовательского центра. Великолепные древесные лягушки уже сами по себе впечатляющи, но увидеть синюю — это шанс, который выпадает раз в жизни», — сказал Баркер.
Ярко-синий оттенок появляется из‑за крайне редкой генетической мутации, блокирующей желтый пигмент. Для древесной лягушки, вырастающей до 12 см, камуфляж жизненно важен для избегания хищников, поэтому такая окраска должна быть эволюционным недостатком.
Тем не менее, ученые считают, что этому самцу уже несколько лет, а это означает, что несмотря на его заметность, он смог выжить. Все дело в том, что синий цвет также может служить предупреждением для хищников, указывая на наличие токсичных соединений на коже.