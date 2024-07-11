На Дэнни Эльфмана подали в суд за клевету

Композитор Номи Абади подала иск о клевете против музыканта Дэнни Эльфмана. Об этом сообщает Deadline.
В ее иске говорится, что заявления, сделанные Эльфманом в Rolling Stone в прошлом году, «распространили ужасающую ложь о Номи».
В заявлениях Эльфмана и его представителей отвергаются обвинения Абади в сексуализированных действиях. Музыкант и его команда изобразили девушку как «презренную женщину, жаждущую мести и денег, чтобы заставить Эльфмана заплатить за то, что он ее отверг».
Заявления Эльфмана были частью статьи Rolling Stone, опубликованной в июле 2023 года. В этом материале говорилось, что Абади обвинила артиста в многочисленных случаях сексуализированных домогательств и неподобающего поведения. Эльфман отрицал эти обвинения.
Rolling Stone сообщил, что в иске 2018 года утверждается, что Эльфман несколько раз обнажался и мастурбировал перед Абади без ее согласия. В статье он отрицал информацию о домогательствах, заявив, что это неправда.
Дэнни Эльфман — один из самых известных в мире кинокомпозиторов. Среди его работ — саундтреки к картинам «Эдвард руки-ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Кошмар перед Рождеством», «Дамбо», «Умница Уилл Хантинг» и «Миссия невыполнима», мультсериалу «Симпсоны». Эльфман — четырехкратный номинант на премию «Оскар», обладатель премий «Грэмми» и «Эмми». В прошлом выступал как вокалист в рок-группе Oingo Boingo.