РКН допустил, что блогеров с аудиторией более 1000 человек обяжут передавать данные о себе

Если блогеров все же обяжут это делать, им предстоит передать РКН свои Ф.И.О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. В ведомстве уточнили, что речи о какой‑либо регистрации не идет, а подразумевается простое уведомление, что владелец аккаунта занимается распространением информации.