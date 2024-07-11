РКН допустил, что блогеров с аудиторией более 1000 человек обяжут передавать данные о себе

Пользователей соцсетей с ежедневной аудиторией свыше 1000 человек могут обязать передавать в Роскомнадзор данные о себе, сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор. Инициативу разъясняют стремлением к «безопасности информационной среды».
Если блогеров все же обяжут это делать, им предстоит передать РКН свои Ф.И.О. и контактную информацию для направления юридически значимых сведений. В ведомстве уточнили, что речи о какой‑либо регистрации не идет, а подразумевается простое уведомление, что владелец аккаунта занимается распространением информации.
Требование будет распространяться, к примеру, на владельцев открытых страниц, если количество посетителей на них превышает тысячу человек за сутки. Российским компаниям запретят заказывать рекламу на страницах, чьи владельцы не сообщили о себе в Роскомнадзор.
«Сегодня онлайн-платформы часто выполняют роль СМИ для россиян. Анонимность распространителей контента опасна: сообщения экстремистского содержания могут оказать эффект разорвавшейся бомбы. Недостоверная информация — нанести урон не только отдельной личности, но и безопасности целого государства. <…> Этот человек должен понимать свою ответственность за содержание контента», — заявили в пресс-службе РКН.
8 июля в РФ по решению Роскомнадзора заблокировали альбом «Река крови» группы «Кровосток». Именно в нем вышла «Биография», один из самых известных треков коллектива.