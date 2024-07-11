Зои Кравиц рассказала, почему ее новый фильм не может называться «Островом кисок»

«Но мы пока не достигли этой цели. И я думаю, что это то, к чему я как режиссерка обязана прислушиваться. Мне важно, чтобы люди посмотрели фильм, и мне важно, какие чувства он у них вызывает», — заключила Кравиц. Тем не менее, лично для нее фильм все еще называется «Островом кисок» — и дух этого названия «все еще жив и во многом присутствует в фильме».