Зои Кравиц рассказала, почему ее новый фильм не может называться «Островом кисок»

Новый фильм Зои Кравиц должен был называться «Островом кисок» («Pussy Island»), но этого не случилось. Актриса в разговоре с Entertainment Weekly рассказала, почему в прокат фильм выходит с другим названием — «Моргни дважды».
«Мне очень ясно дали понять, что „киска“ — это слово, которое мы, наше общество, пока не готовы принять», — сказала Кравиц.
Актриса рассказала о «множестве препятствий» на их пути. Так, Ассоциация кинокомпаний и кинотеатры не хотели размещать на плакатах, баннерах и листовках это название. «Остров кисок» также возмутил некоторых зрительниц.
«Интересно, что женщины оскорбились этим словом и, увидев название, говорили: „Я не хочу смотреть этот фильм“», — поделилась Кравиц. По ее словам, она хотела «переформатировать слово», чтобы оно никого не смущало.
«Но мы пока не достигли этой цели. И я думаю, что это то, к чему я как режиссерка обязана прислушиваться. Мне важно, чтобы люди посмотрели фильм, и мне важно, какие чувства он у них вызывает», — заключила Кравиц. Тем не менее, лично для нее фильм все еще называется «Островом кисок» — и дух этого названия «все еще жив и во многом присутствует в фильме».
Однако новое название «Моргни дважды» актрисе тоже нравится. Она придерживается позиции, что все делается к лучшему.
«Моргни дважды» — это режиссерский дебют Кравиц с Ченнингом Татумом в главной роли. В апреле вышел трейлер, а сам фильм появится в мировом прокате 23 августа.