Умер Бенджи Грегори, сыгравший мальчика из семьи Таннер в сериале «Альф»

Сегодня в 11:07
Фото: Alien Productions

В возрасте 46 лет умер актер Бенджи Грегори. Об этом сообщает Deadline.

По данным TMZ, мужчина был найден в своей машине на парковке банка Chase в Пеории, штат Аризона. Его пса Ганс также обнаружили мертвым в автомобиле. Предполагается, Грегори уснул в своей машине на жаре и получил тепловой удар.

Сестра актера Ребекка отметила, что ее брат страдал от депрессии и биполярного расстройства. Также у него было расстройство сна, из‑за которого он часто не мог уснуть в течение нескольких дней.

Грегори сыграл среднего сына Брайана Таннера в более чем 100 эпизодах сериала «Альф», который выходил в эфир в 1986-90 годах. Шоу рассказывает о земных приключениях мохнатого пришельца с планеты Мелмак, космический корабль которого терпит крушение в гараж Таннеров.

В 2003 году Грегори покинул индустрию развлечений и поступил на службу в ВМС США, став впоследствии помощником аэрографа.

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