Умер Бенджи Грегори, сыгравший мальчика из семьи Таннер в сериале «Альф»

По данным TMZ, мужчина был найден в своей машине на парковке банка Chase в Пеории, штат Аризона. Его пса Ганс также обнаружили мертвым в автомобиле. Предполагается, Грегори уснул в своей машине на жаре и получил тепловой удар.
Сестра актера Ребекка отметила, что ее брат страдал от депрессии и биполярного расстройства. Также у него было расстройство сна, из‑за которого он часто не мог уснуть в течение нескольких дней.
Грегори сыграл среднего сына Брайана Таннера в более чем 100 эпизодах сериала «Альф», который выходил в эфир в 1986-90 годах. Шоу рассказывает о земных приключениях мохнатого пришельца с планеты Мелмак, космический корабль которого терпит крушение в гараж Таннеров.
В 2003 году Грегори покинул индустрию развлечений и поступил на службу в ВМС США, став впоследствии помощником аэрографа.