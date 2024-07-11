Казахстан попросил вывести российские ценные бумаги из страны

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил владельцев российских ценных бумаг вывести их из номинального держания, сообщает РБК. Это следует сделать до 1 августа, а после, считает эксперт, активы окажутся фактически замороженными.
Получение рассылки с такой рекомендацией от казахстанского депозитария подтвердили несколько источников на рынке. Текст документа и указанные сроки связывают с санкциям США, введенными 12 июня против Мосбиржи и Национального расчетного депозитария РФ (НРД). Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США у Мосбиржи действует до 13 августа.
В казахстанском депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении, следует из информации с его сайта. Речь идет об облигациях суверенного долга, корпоративных бондах и акциях, отмечает РБК. Точный объем российских бумаг, которые могут храниться в Казахстане, неизвестен.
Казахстанский депозитарий — одна из основных структур, осуществляющих расчеты с НРД по российским ценным бумагам, рассказала РБК исполнительный директор брокера Mind Money Юлия Хандошко. Такой шаг ему рекомендовала профильная компания Euroclear, полагает она.