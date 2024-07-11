Казахстан попросил вывести российские ценные бумаги из страны

Получение рассылки с такой рекомендацией от казахстанского депозитария подтвердили несколько источников на рынке. Текст документа и указанные сроки связывают с санкциям США, введенными 12 июня против Мосбиржи и Национального расчетного депозитария РФ (НРД). Генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США у Мосбиржи действует до 13 августа.