The Killers остановили концерт, чтобы посмотреть на победу Англии в полуфинале на Евро

Сегодня в 10:17
Фото: @thekillers/X

Группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями отпраздновать победу сборной Англии в полуфинале Евро.

Через 10 песен после начала выступления Брэндон Флауэрс, чтобы посмотреть на Англия одерживает победу над Нидерландами со счетом 2:1.

После завершения игры под бурные аплодисменты были выпущены красно-белые серпантины, и группа приступила к исполнению «Mr. Brightside».

Сборные Англии и Испании стали финалистами чемпионата Европы по футболу 2024 года. Англичане победили голландцев, а испанцы — французов. Решающая встреча турнира состоится 14 июля в Берлине.

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