The Killers остановили концерт, чтобы посмотреть на победу Англии в полуфинале на Евро

Группа The Killers прервала свой концерт в Лондоне, чтобы вместе со зрителями отпраздновать победу сборной Англии в полуфинале Евро.
Через 10 песен после начала выступления Брэндон Флауэрс, чтобы посмотреть на Англия одерживает победу над Нидерландами со счетом 2:1.
После завершения игры под бурные аплодисменты были выпущены красно-белые серпантины, и группа приступила к исполнению «Mr. Brightside».
Сборные Англии и Испании стали финалистами чемпионата Европы по футболу 2024 года. Англичане победили голландцев, а испанцы — французов. Решающая встреча турнира состоится 14 июля в Берлине.