В Шотландии сбежавшего попугая нашли в роддоме, где он ел чипсы и играл

В Шотландии попугая, который сбежал из дома на «отвязные выходные», нашли в 8 километрах от дома в родильном отделении. Об этом сообщает Sky News.
Хозяйка Апси Витана несколько раз брала Джобби на прогулки, но он никогда до этого инцидента не сбегал от нее. Она выступала со своей группой в Северном Айршире, и во время разгрузки оборудования попугай совершил побег.
«В этот момент он просто бросился наутек. Это был такой ужасный момент. Он никогда раньше не улетал, но я брала его с собой на небольшие экскурсии, например, в Квинс-Парк, это не так уж и далеко», — рассказала она.
Тогда девушка и ее подруга принялись расклеивать плакаты и публиковать посты о пропаже попугая. Она уже потеряла надежду, когда поздно вечером ей сообщили, что Джобби находится в приемной роддома.
По словам медсестры и пациентки, попугай выглядел довольным и расслабленным. Он с удовольствием играл, прихорашивался и ел чипсы.
Спустя 40 часов после пропажи Джобби вернулся домой. «В плане поведения он выглядит точно так же. Он в хорошем настроении, бодр и счастлив. У него были бурные выходные, и теперь он просто говорит: „Мне нужно отдохнуть“», — отметила девушка.