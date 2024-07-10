На маркетплейсах начали продавать московский асфальт. «Кусочек Москвы» можно купить как сувенир

Сегодня в 01:57
Фото: Expert Decora

На российских маркетплейсах появился необычный товар — фрагменты московского асфальта, ранее лежавшего на столичных улицах.

Их предлагают купить примерно за 1,5 тыс. рублей в качестве сувенира или «необычного подарка для тех, кто влюблен в столицу». Каждый образец, как отмечает продавец, «имеет неповторимую форму и размер».

В наличии есть кусочки асфальта весом 4-5 кг «с Патриков» — «с молекулами роскоши, расслабленной неги и снобизма», а также из Парка Горького. В последних содержатся «молекулы московского движа, энергии и свободы».

1/3
2/3
3/3

Асфальт можно использоваться в качестве арт-объекта, элемента декора или пресса для бумаги, указано в описании товара. «Этот сувенир станет поводом для разговоров», — уверен продавец.

«Асфальт добывается на улицах Москвы. Хотим отметить, что ни одна столичная улица при добыче асфальта не пострадала. В продажу поступает исключительно тот асфальт, который уже не послужит городу, но может согреть сердца влюблённых в Москву людей тёплыми воспоминаниями о прогулках», — указано в комментариях.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами