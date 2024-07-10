На маркетплейсах начали продавать московский асфальт. «Кусочек Москвы» можно купить как сувенир

«Асфальт добывается на улицах Москвы. Хотим отметить, что ни одна столичная улица при добыче асфальта не пострадала. В продажу поступает исключительно тот асфальт, который уже не послужит городу, но может согреть сердца влюблённых в Москву людей тёплыми воспоминаниями о прогулках», — указано в комментариях.