На маркетплейсах начали продавать московский асфальт. «Кусочек Москвы» можно купить как сувенир

На российских маркетплейсах появился необычный товар — фрагменты московского асфальта, ранее лежавшего на столичных улицах.
Их предлагают купить примерно за 1,5 тыс. рублей в качестве сувенира или «необычного подарка для тех, кто влюблен в столицу». Каждый образец, как отмечает продавец, «имеет неповторимую форму и размер».
В наличии есть кусочки асфальта весом 4-5 кг «с Патриков» — «с молекулами роскоши, расслабленной неги и снобизма», а также из Парка Горького. В последних содержатся «молекулы московского движа, энергии и свободы».
Асфальт можно использоваться в качестве арт-объекта, элемента декора или пресса для бумаги, указано в описании товара. «Этот сувенир станет поводом для разговоров», — уверен продавец.
«Асфальт добывается на улицах Москвы. Хотим отметить, что ни одна столичная улица при добыче асфальта не пострадала. В продажу поступает исключительно тот асфальт, который уже не послужит городу, но может согреть сердца влюблённых в Москву людей тёплыми воспоминаниями о прогулках», — указано в комментариях.