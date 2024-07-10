Эллиот Пейдж приезжает на день рождения отца в трейлере «Близко к тебе»

На ютуб-канале Greenwich Entertainment появился трейлер фильма «Близко к тебе» («Close to You»), главную роль в котором исполнил Эллиот Пейдж, звезда «Джуно» и «Академии „Амбрелла“».
Пейдж сыграл трансгендерного мужчину, который возвращается в родной город на день рождения отца впервые за много лет. Ему приходится налаживать отношения с семьей, а также пережить встречу со своей первой любовью.
Фильм впервые показали на кинофестивале в Торонто. Variety отметил, что Пейдж продемонстрировал в ленте «эмоциональную откровенность и едкое остроумия» и напомнил, «каким умелым и проницательным актером он может быть».
Режиссером ленты выступил Доминик Сэвидж. Над сценарием он работал вместе с Пейджом. Для последнего «Близко к тебе» стала первой полнометражной работой за последние пять лет.
Помимо Пейджа, в актерский состав картины вошли Венди Крюсон, Питер Аутербридж, Дэвид Рил, Хиллари Баак. Посмотреть на их работу в мировом кинопрокате можно будет с 16 августа.