В Китае задержали мужчину при попытке провезти 100 живых змей в своих штанах

В Китае задержали мужчину при попытке перевезти в своих штанах 104 живых змеи из полуавтономного Гонконга в приграничный Шэньчжэнь. Об этом сообщает The Guardian.
«При осмотре таможенники обнаружили, что в карманах брюк, в которые был одет пассажир, находились шесть холщовых мешков на завязках, запечатанных скотчем», — говорится в заявлении таможенников.
По их словам, в каждом мешке были обнаружены живые змеи всевозможных форм, размеров и цветов. Среди них молочные и кукурузные пресмыкающиеся. Многие из видов были неместными.
Китай — один из крупнейших в мире центров торговли животными. Однако в последние годы власти страны стали пресекли незаконную торговлю.
Законы страны о биобезопасности и борьбе с болезнями запрещают ввозить в страну неместные виды животных без разрешения. «Те, кто нарушает правила, будут… привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявили таможенники. Какое наказание понесет задержанный мужчина, не уточняется.