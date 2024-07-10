В Китае задержали мужчину при попытке провезти 100 живых змей в своих штанах

Законы страны о биобезопасности и борьбе с болезнями запрещают ввозить в страну неместные виды животных без разрешения. «Те, кто нарушает правила, будут… привлечены к ответственности в соответствии с законом», — заявили таможенники. Какое наказание понесет задержанный мужчина, не уточняется.