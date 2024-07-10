Певицу Настю Ермак задержали по пути в полицию. Туда она ехала пожаловаться на мужчину из метро

Певицу Настю Ермак задержали по пути в полицию, куда она ехала, чтобы написать заявление на мужчину, выгнавшего ее накануне из метро. Об этом девушка рассказала в своем инстаграме*.
Артистка опубликовала фотографию из отдела, отметив, что ее задержали полицейские в метрополитене. В чем была причина задержания, неизвестно. Подписчики телеграм-канала Ермак утверждают, что девушку «сняли с поезда для дачи показаний».
Ермак позднее написала в канале, что «написала заявление на Сафонова В» — мужчину, выпроводившего ее из вагона с угрозами и оскорблениями. «Ждем моего товарища, его будут опрашивать и снимать побои», — добавила певица.
Спустя полтора часа Ермак призналась, что «не хотела идти в полицию, так как решила, что ему [Сафонову — Прим. ред.] прилетит маленькое наказание, решила, что Бог его накажет». Но люди убедили девушку все-таки пожаловаться на обидчика.
«Когда меня начал поддерживать народ, я решила, этому делу надо придать огласку и довести до конца, ведь уже знает вся страна. Люди, спасибо, надеюсь, со мной и моим другом все будет в порядке», — написала артистка.
Бывший сотрудник полиции Владимир Сафонов заявил СМИ, что принял Настю Ермак за парня. «Я повернул голову — два короткостриженых, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка», — сказал он.
Мужина добавил, что «у одного такая юбка была короткая, что даже половые органы было видно, это и возмутило». «Но даже увидев половые органы, все равно думал, что геи, потому что сейчас и это не показатель уже», — пояснил Сафонов.
Ермак ответила на слова мужчины в инстаграме*. Девушка назвала его доводы оправданиями и подчеркнула, что не целовалась ни с кем в метро. «Мы были вдвоем в наушниках, мы просто стояли и слушали музыку», — подчеркнула певица.
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