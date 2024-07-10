Тильда Суинтон дала пощечину другу, назвавшего ее англичанкой

Вчера в 23:33
Фото: BBC Film

Тильда Суинтон рассказала, что однажды дала пощечину другу, который назвал ее англичанкой вместо шотландки.

По ее словам, однажды американский друг ошибочно назвал ее англичанкой, а не британкой или шотландкой, в ответ на что она дала ему пощечину. Суинтон отметила, что это произошло во время съемок фильма «Орландо» 1992 года.

«Ему следовало бы знать лучше. Вы знаете этих американцев: их надо учить», — сказала актриса, размышляя об инциденте. Хотя Суинтон родилась в Лондоне и посещала различные английские школы, она называет себя шотландкой из‑за семейного наследия.

Ее отцом был шотландский аристократ сэр Джон Суинтон из Киммергейма, а сама она является внучкой шотландского политика Джорджа Суинтона. Большую часть своего детства актриса провела в Шотландии, а с 1997 года живет в Хайлендсе.

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