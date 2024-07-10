Тильда Суинтон дала пощечину другу, назвавшего ее англичанкой

Тильда Суинтон рассказала, что однажды дала пощечину другу, который назвал ее англичанкой вместо шотландки.
По ее словам, однажды американский друг ошибочно назвал ее англичанкой, а не британкой или шотландкой, в ответ на что она дала ему пощечину. Суинтон отметила, что это произошло во время съемок фильма «Орландо» 1992 года.
«Ему следовало бы знать лучше. Вы знаете этих американцев: их надо учить», — сказала актриса, размышляя об инциденте. Хотя Суинтон родилась в Лондоне и посещала различные английские школы, она называет себя шотландкой из‑за семейного наследия.
Ее отцом был шотландский аристократ сэр Джон Суинтон из Киммергейма, а сама она является внучкой шотландского политика Джорджа Суинтона. Большую часть своего детства актриса провела в Шотландии, а с 1997 года живет в Хайлендсе.