Британская актриса Эмилия Кларк сыграет в криминальной драме по мотивам комикса «Criminal»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по сериалу «Игра престолов», сыграет в криминальной драме по мотивам графических романов «Criminal». Об этом сообщил Variety.
Сериал выйдет на стриминговом сервисе Prime Video. В нем примут участие Чарли Ханнам, Ричард Дженкинс, Джон Хоукс, Адриа Арджона, Логан Браунинг, Кадим Хардисон, Пэт Хили, Тейлор Селе, Гус Халпер, Алия Камачо, Майкл Мандо, Марвин Джонс III, Майкл Хавьер и Доминик Берджесс.
Серию комиксом «Criminal» разработали Эд Брубейкер и Шон Филлипс. Они рассказали о «взаимосвязанной вселенной криминальных историй», в центре которых — «ловкая и дерзкая вооруженная грабительница, столь же быстро обращающаяся с оружием, как и со своим умом».
Именно ее роль исполнит Кларк. По сюжету она, скрывая опасные секреты, отправится на ограбление вместе с Рикки Лоулессом (его сыграет Халпер), с которым у нее завязался страстный роман в духе Бонни и Клайда.
Брубейкер станет со-шоураннером и исполнительным продюсером экранизации вместе с Джорданом Харпером. В создании сериала примут участие Филлипс, Сара Карбинер и Филипп Барнетт. Первые четыре эпизода проекта поставят Райан Флек и Анна Боден. Шоу выпустит Amazon MGM Studios и Legendary Television.