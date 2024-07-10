Рене Зеллвегер снимется в сериале «Джейн Смит» по роману Джеймса Паттерсона и Майка Лупика

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная по фильмам «Дневник Бриджит Джонс» и «Джуди», снимется в сериале «Джейн Смит». Об этом сообщил Deadline.
Проект будет основан на романе-бестселере Джеймса Паттерсона и Майка Лупики «12 месяцев, чтобы жить». Экранизацию разработает сцеанарист и шоураннер Мики Джонсон для стримингового сервиса Max.
Шоу расскажет о блестящем адвокате из Хэмптонса с непростым характером и мрачным чувством юмора. Убежденная карьеристка готовится выиграть самое значимое дело в карьере, когда у нее обнаруживают неизлечимую стадию рака.
Несмотря на близящийся конец, женщина, которая никогда не признавала поражений, решает победить в своей последней битве в суде. Тем временем расследование дела становится все более опасным и личным.
Джонсон станет исполнительным продюсером сериала вместе с Зеллвегер и Кармело Касинелли из Big Picture Co. В работе над проектом также поучаствуют Билл Робинсон, Патрик Санта, Паттерсон, Дэвид Келли, Мэттью Тинкер, Чека Проппер, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Мэтт Тунелл из Skydance Television.
Роман «12 месяцев, чтобы жить» вышел в сентябре 2023 года. Он стал первой частью серии о Джейн Смит. Вторая часть под названием «Трудно убить» будет опубликована 29 июля.