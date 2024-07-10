Рене Зеллвегер снимется в сериале «Джейн Смит» по роману Джеймса Паттерсона и Майка Лупика

Сегодня в 22:33
Кадр: Netflix/YouTube

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная по фильмам «Дневник Бриджит Джонс» и «Джуди», снимется в сериале «Джейн Смит». Об этом сообщил Deadline.

Проект будет основан на романе-бестселере Джеймса Паттерсона и Майка Лупики «12 месяцев, чтобы жить». Экранизацию разработает сцеанарист и шоураннер Мики Джонсон для стримингового сервиса Max.

Шоу расскажет о блестящем адвокате из Хэмптонса с непростым характером и мрачным чувством юмора. Убежденная карьеристка готовится выиграть самое значимое дело в карьере, когда у нее обнаруживают неизлечимую стадию рака.

Несмотря на близящийся конец, женщина, которая никогда не признавала поражений, решает победить в своей последней битве в суде. Тем временем расследование дела становится все более опасным и личным.

Джонсон станет исполнительным продюсером сериала вместе с Зеллвегер и Кармело Касинелли из Big Picture Co. В работе над проектом также поучаствуют Билл Робинсон, Патрик Санта, Паттерсон, Дэвид Келли, Мэттью Тинкер, Чека Проппер, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг и Мэтт Тунелл из Skydance Television.

Роман «12 месяцев, чтобы жить» вышел в сентябре 2023 года. Он стал первой частью серии о Джейн Смит. Вторая часть под названием «Трудно убить» будет опубликована 29 июля.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами