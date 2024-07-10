«Горизонт-2» Кевина Костнера перенесли на неопределенный срок из‑за кассового провала первой части

New Line Cinema перенесла на неопределенный срок «Горизонт-2» Кевина Костнера. Премьра фильма должна была состояться 16 августа, сообщает The Hollywood Reporter.
Причиной стал кассовый провал первой части в конце прошло месяца. New Line Cinema и компания Костнера Territory Pictures решили изменить план релиза в надежде получить больше времени для роста аудитории первого фильма, цена которого составляет 100 млн долларов.
Первый фильм, продолжительность которого составляет три часа, собрал в домашнем прокате всего 11 млн долларов за первый уик-энд. Во второй уик-энд лента заработала 5,4 млн долларов, а его общие сборы за 10 дней составили 22 млн. За рубежом картин заработала менее 3 млн долларов.
Производство второй части также обошлось примерно в 100 млн долларов. На прошлой неделе команда Костнера сообщила, что он намерен приступить к съемкам третьей главы в августе.
«Горизонт» — крупный проект Костнера, который вложил 38 млн долларов в первую главу, а остальное финансировал с помощью двух тайных инвесторов. Серия фильмов рассказывает о 15-летнем периоде экспансии и заселения американского запада до и после Гражданской войны.
«Экспансия Америки на запад была чревата опасностями и интригами, начиная от природных стихий, взаимодействия с коренными народами, жившими на этой земле, и заканчивая решимостью и порой безжалостностью тех, кто стремился ее заселить», — отметил режиссер.