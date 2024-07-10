«Никто не может победить время»: Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с выборов из‑за возраста

По словам Клуни, он виделся с Байденом на благотворительном вечере в июне и увидел не того Байдена, которым тот был в 2010-м или 2020 году: «Это был тот же самый человек, которого мы все видели на дебатах [с Дональдом Трампом]». Актер написал, что поведение президента на дебатах, которое Белый дом и штаб кандидата попеременно списывали на простуду и утомительный график, все же не было отклонением от его нормы.