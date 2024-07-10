«Никто не может победить время»: Джордж Клуни призвал Джо Байдена сняться с выборов из‑за возраста

Актер Джордж Клуни, один из главных сторонников и спонсоров Джо Байдена в Голливуде, призвал президента США выйти из президентской гонки. Он написал колонку для для The New York Times, в которой акцентировал внимание на возрасте кандидата от демократов.
«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и как президента. Я считаю его другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его мораль. За последние четыре года он выиграл множество битв, в которых оказался. Но единственная битва, в которой он не может победить, — это битва со временем. Никто из нас не может», — заявил Клуни.
Клуни был одним из организаторов сбора средств для Демократической партии на президентских выборах. В тот раз удалось собрать 28 млн долларов на кампанию по переизбранию Байдена — это самая большая сумма для демократов с одного мероприятия в истории.
По словам Клуни, он виделся с Байденом на благотворительном вечере в июне и увидел не того Байдена, которым тот был в 2010-м или 2020 году: «Это был тот же самый человек, которого мы все видели на дебатах [с Дональдом Трампом]». Актер написал, что поведение президента на дебатах, которое Белый дом и штаб кандидата попеременно списывали на простуду и утомительный график, все же не было отклонением от его нормы.
Клуни уверен, что демократы не выиграют с Байденом на выборах, а также проиграют кампанию в Палату представителей и Сенат. Он призвал ведущих функционеров Демпартии призвать Байдена добровольно отказаться от участия в гонке и предоставить слово его потенциальным сменщикам — губернатору Мэриленда Уэсу Муру и вице-президентке Камале Харрис.
«Мы можем спрятать головы в песок и молиться о чуде в ноябре или мы можем говорить правду», — написал Клуни.
Незадолго до выхода колонки несколько демократов в Конгрессе публично потребовали отставки Байдена из‑за постоянных опасений по поводу его возраста. С аналогичными призывами выступали крупные американские СМИ и не только.
5 июля Байден отверг намерение снять свою кандидатуру. Он признал, что на дебатах с Трампом было «не лучшее его выступление», но он не позволит 90-минутному эфиру перечеркнуть его достижения.