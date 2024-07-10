С предложением о смехе партия выступила после результатов исследований медицинского факультета местного вуза, которые нашли взаимосвязь смеха с улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни. Ученые Университета Ямагата изучили 17 тыс. человек старше 40 лет и определили, что «смертность и заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями были значительно выше у тех, кто мало смеялся».