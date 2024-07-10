Власти префектуры Ямагата в Японии приняли постановление, призывающее жителей смеяться по крайней мере один раз в день для улучшения физического и психического здоровья. Инициативу предложила Либерально-демократическая партия, известная своим серьезным отношением к вещам, сообщает South China Morning Post.
В законе рекомендуется гражданам ежедневно хихикать, смеяться или гоготать, а работодателям — «создавать на рабочих местах атмосферу, наполненную смехом». Восьмой день каждого месяца администрация объявила днем, когда «жители должны укреплять здоровье посредством смеха».
С предложением о смехе партия выступила после результатов исследований медицинского факультета местного вуза, которые нашли взаимосвязь смеха с улучшением здоровья и увеличением продолжительности жизни. Ученые Университета Ямагата изучили 17 тыс. человек старше 40 лет и определили, что «смертность и заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями были значительно выше у тех, кто мало смеялся».
Однако против постановления выступили Коммунистическая партия и Конституционно-демократическая партия Японии. «Смеяться или не смеяться — одно из основных прав человека, гарантированных Конституцией», — заявил депутат-коммунист Тору Сэки. Демократ Сатору Исигуро отметил, что закон «ущемляет права тех, кому трудно смеяться, в частности из‑за болезни».
В ответ авторы постановления отметили, что документ «не заставляет людей смеяться» и «подчеркивает уважение к личному решению человека». Местные власти также разъяснили, что постановление не предусматривает никаких штрафов для тех, кто не хочет смеяться.
В Японии когда‑то существовал знаменитый антитанцевальный закон, принятый в 1948 году. По нему запрещались любые танцы во многих ночных клубах и барах. Однако после долгой судебной тяжбы в 2014 году запрет был снят.