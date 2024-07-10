Вышел трейлер мультфильма «Хранители» по комиксам Алана Мура

На сегодняшний день самая популярная экранизация произведения Мура — одноименный фильм Зака Снайдера 2009 года. Главные роли в нем исполнили Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган и Патрик Уилсон. В 2023 году Кристофер Нолан отметил, что фильм «Хранители», получивший сдержанные отзывы на момент выхода, опередил свое время.