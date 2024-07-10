Вышел трейлер мультфильма «Хранители» по комиксам Алана Мура

Сегодня в 21:41
Фото: Warner Bros. Entertainment/YouTube

Вышел трейлер новой экранизации «Хранителей». Первая часть мультфильма выйдет 13 августа, вторая — до конца 2024 года.

В основу проекта легли комиксы писателя Алана Мура и иллюстратора Дейва Гиббонса. Синопсис первой части гласит, что в параллельной реальности, в Америке 1985 года, находящейся на грани ядерной войны, происходит убийство супергероя. Это заставляет его коллег, объявленных вне закона, выйти с пенсии.

В озвучке приняли участие Титус Уэлливер (Роршах), Мэттью Риз (Ночная Сова II), Кэти Сакхофф (Шелковый призрак), Трой Бейкер (Озимандия), Майкл Серверис (Доктор Манхэттен), Рик Д.Вассерман (Комедиант) и другие.

На сегодняшний день самая популярная экранизация произведения Мура — одноименный фильм Зака Снайдера 2009 года. Главные роли в нем исполнили Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган и Патрик Уилсон. В 2023 году Кристофер Нолан отметил, что фильм «Хранители», получивший сдержанные отзывы на момент выхода, опередил свое время.

В 2019 году HBO выпустил сериал «Хранители», сюжет которого разворачивается спустя тридцать четыре года после событий комиксов и в первую очередь посвящен вопросам расовой дискриминации в США.

Серия комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса выходила под эгидой DC Comics с сентября 1986-го по октябрь 1987 года. Позже ее переиздали в виде графического романа.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами