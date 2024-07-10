Вышел трейлер мультфильма «Хранители» по комиксам Алана Мура

Вышел трейлер новой экранизации «Хранителей». Первая часть мультфильма выйдет 13 августа, вторая — до конца 2024 года.
В основу проекта легли комиксы писателя Алана Мура и иллюстратора Дейва Гиббонса. Синопсис первой части гласит, что в параллельной реальности, в Америке 1985 года, находящейся на грани ядерной войны, происходит убийство супергероя. Это заставляет его коллег, объявленных вне закона, выйти с пенсии.
В озвучке приняли участие Титус Уэлливер (Роршах), Мэттью Риз (Ночная Сова II), Кэти Сакхофф (Шелковый призрак), Трой Бейкер (Озимандия), Майкл Серверис (Доктор Манхэттен), Рик Д.Вассерман (Комедиант) и другие.
На сегодняшний день самая популярная экранизация произведения Мура — одноименный фильм Зака Снайдера 2009 года. Главные роли в нем исполнили Малин Акерман, Билли Крудап, Мэттью Гуд, Джеки Эрл Хейли, Джеффри Дин Морган и Патрик Уилсон. В 2023 году Кристофер Нолан отметил, что фильм «Хранители», получивший сдержанные отзывы на момент выхода, опередил свое время.
В 2019 году HBO выпустил сериал «Хранители», сюжет которого разворачивается спустя тридцать четыре года после событий комиксов и в первую очередь посвящен вопросам расовой дискриминации в США.
Серия комиксов Алана Мура и Дейва Гиббонса выходила под эгидой DC Comics с сентября 1986-го по октябрь 1987 года. Позже ее переиздали в виде графического романа.