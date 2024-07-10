Федор Конюхов совершил первый в мире перелет над Арктикой на паралете

Путешественники Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили новый мировой рекорд. Они совершили первый в мире успешный арктический перелет на двухместном паралете (мотопараплане), сообщает Русское географическое общество.
Рекордный полет в высоких широтах Арктики протяженностью 440 километров продлился 10 часов и 13 минут. Средняя скорость их передвижения составила 47 км/ч на высоте 264–835 метров.
В топливных баках паралете залили 150 литров бензина АИ-95 из расчета на 10 часов полета. После взлета с архипелага Земля Франца-Иосифа воздушное судно начало подниматься по спирали, описывая круги над ледоколом «50 лет Победы» на глазах у многочисленных пассажиров туристического круиза.
В 2017 году Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате. За 51 час и девять минут путешественником вместе с пилотом пролетел на шаре больше тысячи километров: полет начался в Ярославской области под Рыбинском и закончился в Саратовской области, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном.
Уже в 2023 году Конюхов установил новый мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре без посадок. Шар прошел через воздушное пространство Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого автономных округов и Красноярского края. Протяженность маршрута составила 2540 километров.