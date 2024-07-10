Федор Конюхов совершил первый в мире перелет над Арктикой на паралете

В 2017 году Конюхов побил мировой рекорд по длительности полета на тепловом аэростате. За 51 час и девять минут путешественником вместе с пилотом пролетел на шаре больше тысячи километров: полет начался в Ярославской области под Рыбинском и закончился в Саратовской области, примерно в 150 километрах от границы с Казахстаном.