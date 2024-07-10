В Италии озеро превратилось в лужу из‑за глобального потепления

Сицилия уже несколько месяцев страдает от недостатка осадков и итальянское праавитльство объявило чрезвычайное положение. «Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, кроме этой лужи», — сказал Джузеппе Мария Амато из экологической группы Legambiente.