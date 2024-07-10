В Италии озеро превратилось в лужу из‑за глобального потепления

На итальянском острове Сицилия единственное естественное озеро Пергуза почти превратилось в лужу из‑за глобального потепления. Об этом сообщает Reuters.
Сицилия уже несколько месяцев страдает от недостатка осадков и итальянское праавитльство объявило чрезвычайное положение. «Озера больше нет. Та часть воды, которая была видна, полностью исчезла, кроме этой лужи», — сказал Джузеппе Мария Амато из экологической группы Legambiente.
Озеро входит в природный заповедник, расположенный недалеко от города Энна. Оно занимало площадь 1,8 квадратных километров и издавно служило жизненно важным местом отдыха для птиц, мигрирующих между Африкой и Европой.
По мнению ученых, засуха рискует окончательно уничтожить биоразнообразие вокруг озера, в котором наряду с перелетными птицами обитают рыбы, моллюски и микропозвоночные.
«Полное высыхание и невозможность пополнить запасы воды осенью будут поистине катастрофическими. Мы должны признать, что изменение климата оказывает влияние. Оно начинает наносить необратимый ущерб», — отметил специалист по климату Луиджи Пасотти.
По его словам, за последние 12 месяцев на Сицилии, где сельское хозяйство имеет решающее значение для экономики, выпало всего 250 мм осадков. Фруктовые культуры, такие как персики и оливки, рискуют погибнуть, что вынуждает бизнесменов покупать воду по очень высоким ценам.