Netflix опубликовал трейлер сериала «Декамерон», снятого по новеллам Джованни Боккаччо

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Декамерон» — экранизации одноименного сборника новелл итальянского писателя эпохи Возрождения Джованни Боккаччо, которая выйдет на стриминговом сервисе 25 июля.
Шоу расскажет о группе вельмож и их слуг, которые в 1348 году поселяются на территории роскошной виллы, пока бубонная чума распространяется по Италии. Их привилегированный отдых вскоре превращается в хаос.
Шоураннером проекта выступила Кэтлин Джордан, работавшая над «Молодыми охотницами за головами» и «Американской принцессой». В актерский состав вошли Тони Хейл, Зося Мэмет, Сирша Моника-Джексон, Джессика Пламмер, Таня Рейнолдс.
Пламмер призналась, что сериал похож на реалити-шоу «Остров любви», действие которого разворачивается в прошлом. «Много драмы, много секса, много сумасшествия», — пояснила актриса.
В шоу также снялись Амар Чадха-Пател, Лейла Фарзад, Лу Гала, Каран Гилл, Дугги МакМикин. Продюсерами «Декамерона» стали Блейк МакКормик, Тара Херрман, Дженджи Кохан и Джордан.
Джованни Боккаччо написал «Декамерон» в середине XIV века. В сборник вошли сто новелл. Они повествуют о трех благородных юношах и семи дамах, встретившихся в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции и решивших покинуть город, охваченный болезнью. За городом они рассказывают друг другу различные истории.