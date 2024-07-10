В Москве и Подмосковье появились осы-гиганты и жирные слизни

Так, в столице стали замечать нетипичных для региона богомолов. «Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве», — пояснил Бурмистров. Он отметил, что богомолы опасности для людей не представляют: они безвредны.