В Москве и Подмосковье появились осы-гиганты и жирные слизни

Сегодня в 19:47
Фото: Abbey Lee/Unsplash

В Москве и Подмосковье из‑за жары появились экзотические насекомые. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Так, в столице стали замечать нетипичных для региона богомолов. «Пик активности почти всех насекомых традиционно приходится на жару, которая сейчас установилась в Москве», — пояснил Бурмистров. Он отметил, что богомолы опасности для людей не представляют: они безвредны.

В Подмосковье специалисты Минэкологии с 2018 года регулярно обнаруживают уникальных и редких ос-гигантов под названием сколия-гигант.

«Самки немного крупнее самцов и могут достигать четырех сантиметров. Сколии ведут одиночный образ жизни и отличаются более мирным нравом и слабым ядом», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Еще в некоторых районах Подмосковья жители обнаружили крупных желтых пауков. Этот вид также нетипичен для региона, но на фоне изменения климата пауки-осы расселились в Подмосковье.

В Московской области также распространились виноградные улитки, которые были привезены из‑за границы для разведения. Некоторые из них смогли покинуть ферму и приспособиться к местным условиям.

Помимо этого, в Москве и Подмосковье заметили гигантских испанских слизней. Пока специалисты не могут оценить влияние слизня на экосистему столицы, так как нет соответствующих исследований.

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