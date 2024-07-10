В Великобритании мужчина напал с арбалетом на семью ведущего Би-би-си и убил трех женщин

В Великобритании мужчина открыл стрельбу из арбалета по членам семьи ведущего радиостанции Би-би-си Джона Ханта и убил трех женщин. Об этом сообщила Би-би-си.
Инцидент произошел в графстве Хартфордшир неподалеку от Лондона. Жертвами стрелка стали 61-летняя супруга Ханта Кэрол, а также две их дочери — 28-летняя Ханна и 25-летняя Луиз. Мотивы преступника пока неясны.
Подозреваемым в нападении на женщин стал 26-летний Кайл Клиффорд. Полиция призвала его сдаться правоохранителям, а также предупредила жителей Хартфордшира и северного Лондона, что он может находиться рядом с ними.
По мнению полиции, родственницы Ханта не были случайными жертвами. Женщины погибли в собственном доме, другие люди при атаке не пострадали. По какой причине преступник решил убить Кэрол Хант и ее дочерей, остается неизвестным.
Соседи семьи Хантов, по их признаниям, пребывают в шоке. Они описывают свой район как тихий и презентабельный, где обычно не происходят преступления, тем более такие жестокие.
Они рассказали, что улица, на которой произошли убийства, вмиг заполнилась полицейскими машинами. На место атаки оперативно прибыли медики, в том числе на вертолете, но помочь раненым женщинам они не смогли.
По информации Би-би-си, подозреваемый ранее служил в британской армии, однако покинул ее в 2022 году после короткого периода на службе. Правоохранители продолжают его поиск. Тем временем коллеги Ханта выражают ему соболезнования.
«Наши мысли с Джоном и его семьей в это немыслимо трудное время. Мы обеспечим его всей поддержкой, на какую мы только способны», — заявила представительница радио Би-би-си Хайди Доусон.