Жители Ростова-на-Дону пожаловались, что трубы в их домах промыли горячей водой в 40-градусную жару

Сегодня в 17:57
Фото: scetoff/Unsplash

Жители Ростова-на-Дону пожаловались, что в их домах начали промывку труб горячей водой в 40-градусную жару. Об этом написало издание «Подъем».

По словам горожан, по трубам пустили кипяток на фоне постоянных отключений электричества, из‑за которых в квартирах не работают кондиционеры. В управляющей компании «Пятый элемент», напротив, заявили, что кондиционеры работают везде.

«У нас есть график промывок, промывается в присутствии инспектора. Он время засекает, и это время оплачивается. Инспекторов всего десять на весь город. И вот как у него появляется время, мы уведомляем собственников и делаем промывки. Это 2–3 часа», — рассказал директор УК Андрей Мацев.

Мацев подчеркнул, что промывка проводится горячей водой ради дезинфекции. «Холодной запрещено промывать. Но сейчас же у всех во всех домах сплит-системы включены и работают», — отметил он.

Директор «Пятого элемента» добавил, что промывки проводят с середины апреля согласно графику. «А иначе вон уже зима не за горами. Поэтому ждать, когда жара спадет, — ну извините, мы так никогда не промоемся», — сказал Мацев.

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