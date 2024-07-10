Жители Ростова-на-Дону пожаловались, что трубы в их домах промыли горячей водой в 40-градусную жару

«У нас есть график промывок, промывается в присутствии инспектора. Он время засекает, и это время оплачивается. Инспекторов всего десять на весь город. И вот как у него появляется время, мы уведомляем собственников и делаем промывки. Это 2–3 часа», — рассказал директор УК Андрей Мацев.