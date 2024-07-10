Блогер запустил Doom на мастурбаторе с экраном. При убийстве врагов он вибрирует

Блогер Аарон Кристофель запустил игру Doom 1993 года на мастурбаторе Tifforun. По его словам, это единственная секс-игрушка с экраном, которую он смог найти.
Аарон отметил, что разобрал ее и добавил пару новых плат внутрь. В своей сборке он учел дизайн мастурбатора, поэтому в игре есть тактильная обратная связь и даже звук.
Для игры в Doom блогер использовал кнопки устройства Tifforun для движений вперед, назад и в сторону и стрельбы из оружия. Каждый выстрел вызывает вибрацию от встроенного мотора, а убийство врагов запускает главную функцию устройства.
Ранее Кристофель запускал Doom 1993 на умной зубной щетке Planck Mini, снабженной микрокомпьютером. Чтобы запустить игру на 4 мегабайтах памяти, блогер создал специальную версию тайтла.