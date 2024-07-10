Издание The Moscow Times* признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания The Moscow Times*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
В генпрокуратуре сочли, что работа The Moscow Times «направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике».
Ранее РКН по требованию прокуратуры заблокировал сайт The Moscow Times. В качестве причины ведомство назвало публикаций, дисредитирующих органы российской власти в связи с проведением военной операции.
В ноябре 2023 года Минюст включил The Moscow Times в список иностранных агентов, заявив, что издание критиковало спецоперацию, формировало негативный образ России и участвовало в создании материалов иноагентов.
The Moscow Times было основано нидерландским медиамагнатом Дерком Сауэром в 1992 году, до ноября 2015-го выпускалось в формате ежедневной газеты. Сперва выходило лишь на английском языке, но с марта 2020 года есть и русскоязычная версия. Главный офис издания находится в Нидерландах.
* The Moscow Times внесено Минюстом в реестр иноагентов.