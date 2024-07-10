Издание The Moscow Times* признали нежелательным в России

The Moscow Times было основано нидерландским медиамагнатом Дерком Сауэром в 1992 году, до ноября 2015-го выпускалось в формате ежедневной газеты. Сперва выходило лишь на английском языке, но с марта 2020 года есть и русскоязычная версия. Главный офис издания находится в Нидерландах.