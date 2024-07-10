В Екатеринбурге осудили пятерых сторонников «Талибана»* по делу о подготовке теракта

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к срокам от 16 до 25 лет пятерых предполагаемых сторонников движения «Талибан»* по делу о подготовке теракта. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации источника издания, подсудимые готовили взрыв на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге. Следствие считает, что участники террористической ячейки действовали с мая по сентябрь 2021 года.
В квартире на улице Свердлова, 27, они проводили конспиративные встречи, привезли туда поражающие элементы, провода и три медицинских шприца для создания взрывного устройства, утверждают правоохранители.
Организаторами «террористической ячейки» следствие называет россиянина Абубакра Сангчарова и уроженца Таджикистана Сангинмурода Мусофирова. Они, по версии следователей, завербовали Анваршоха Авезова, Нурали Дустова и Шахромджона Мусофирова.
Осуществить теракт сообщники не смогли, поскольку были задержаны в сентябре 2021 года, сообщает источник «Коммерсанта».
Сами подсудимые сказали, что не планировали устраивать теракт, не состояли в террористическом обществе, а оговорили себя, поскольку к ним применялось насилие. Обвиняемые настаивали, что запрещенные предметы им подбросили сотрудники ФСБ.
«Все они утверждают, что являются простыми строителями, все заработанное отправляли родным в Таджикистан», — отметил адвокат одного из осужденных Сергей Вискунов.
* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.