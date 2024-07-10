Посмотрите на Эндрю Гарфилда и Флоренс Пью в первом трейлере драмы «Время жить»

Студия A24 представила трейлер драмы «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью. Премьера фильма состоится в октябре 2024 года.
В центре сюжета — начинающая шеф-повар Альмут (Пью) и недавно разведенный Тобиас (Гарфилд), которые влюбляются друг в друга после неожиданной встречи.
Герои строят совместную жизнь и заводят семью, но однажды неожиданное событие подрывает фундамент их отношений. Персонажам предстоит узнать, насколько дорога каждая минута, проведенная вместе.
Постановщиком картины выступил Джон Краули, известный по фильмам «Бруклин» и «Антракт». Сценарий написал Ник Пейн, работавший над сериалом «Корона» и ромкомом «Последнее письмо от твоего любимого».
Среди самых популярных ролей Эндрю Гарфилда — работа в фильмах «Новый Человек-паук», «Социальная сеть», «Тик-так… БУМ!» и «По соображениям совести». Пью получила популярность благодаря картинам «Оппенгеймер», «Черная Вдова», «Солнцестояние» и «Дюна: Часть вторая».