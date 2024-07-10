«Позор русского народа»: мужчина в московском метро выгнал девушку из вагона из‑за прически

В московском метро мужчина набросился с оскорблениями на блогера и певицу Настю Ермак из‑за ее необычной прически. Об этом она рассказала в своих соцсетях.
По словам девушки, на станции метро «Сокольники» зашел мужчина, удивился ее внешности и начал снимать ее на видео. Затем он спросил Настю, русская ли она, и, услышав положительный ответ, принялся оскорблять ее и выгонять из вагона. В метро блогер ехала вместе со своим приятелем, музыкантом Владом Кладовым.
«Он пинал Влада в спину и выгонял нас из вагона, когда он „допинал“ нас до крайнего вагона, он встал возле меня и смотрел так, будто сейчас ударит», — написала Ермак.
На опубликованных ею кадрах видно, как агрессивный пассажир называет Настю и ее друга «********» [оскорбительное обозначение гомосексуалов] и «позором русского народа». Угрожает, что «******» [изнасилует] девушку и «ее кента», требует «*********» [уйти] из вагона и преследует их через весь состав.
Блогер отметила, что просила мужчин в вагоне помочь справиться с неадекватным пассажиром, но никто не откликнулся на ее просьбу.
Девушка собирается написать заявление в полицию. Ее адвокат готовит бумаги в СК.
По информации «Осторожно, новости», агрессивным пассажиром оказался 40-летний житель Москвы Владимир С. Со ссылкой на родственников мужчины телеграм-канал пишет, что Владимир раньше служил в правоохранительных органах и всегда отличался неадекватным поведением.
Знакомые утверждают, что несколько лет назад мужчина забрал ребенка у бывшей жены, скрывал его и настроил против матери. С октября 2019 года он судился за право опеки над сыном и в итоге смог добиться, что 13-летний мальчик остался жить с ним.