Татьяну Лазареву* заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма

«Теперь я отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз: а что здесь [внутри], если мы говорим про чувства? Знаете, это ужасно, но я радуюсь. Беспилотникам и Пригожину тоже», — сказала она.