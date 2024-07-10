Татьяну Лазареву* заочно арестовали по обвинению в оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву* по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Мера пресечения избрана Лазаревой на 2 месяца с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Арест назначили по ходатайству следствия.
Поводом для возбуждения дела стали высказывания телеведущей в подкасте «И грянул Грэм» в августе прошлого года. Комментируя мятеж ЧВК «Вагнер», ведущая призналась, что радуется, когда читает новости об атаках украинских беспилотников по российским объектам.
«Теперь я отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз: а что здесь [внутри], если мы говорим про чувства? Знаете, это ужасно, но я радуюсь. Беспилотникам и Пригожину тоже», — сказала она.
Позже, когда этот отрывок завирусился, Лазарева отметила, что, «конечно, не рада» атакам на российские города, «но еще больше не рада тому, что бомбы начали лететь» на ее «любимый Харьков и другие города украинские».
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную за участие в экстремистском сообществе.
* Татьяна Лазарева внесена Минюстом в реестр иноагентов.