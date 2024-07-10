«Девушка» из Марокко победила на конкурсе красоты среди ИИ-моделей

Марокканская «девушка» Кенза Лейли победила в конкурсе «Мисс искусственный интеллект». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Участниц оценивали по их красоте, технологиям и влиянию. Еще одним из критериев была правдоподобность рук, глаз и фона на фотографиях. Главное условие конкурса — все участницы должны быть полностью сгенерированы нейросетью.
На Лейли подписаны 190 тыс. человек в запрещенной соцсети. Она разговаривает с подписчиками на семи языках, а также занимается продвижением прав женщин во всем мире и работает над экологической программой.
Второе место в конкурсе заняла Лалина Валина из Франции. Жюри отметили ее стильный образ. На нее подписаны 118 тыс. человек.
На третьем месте — Оливия Си из Португалии. На ее тревел-блог подписаны 12 тыс. человек.