В России начали чаще заключать брачные договоры на случай смерти

В 2024 году россияне оформили на четверть больше совместных завещаний по сравнению с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.
С помощью документа супруги могут предотвратить возможные споры среди родственников в случае смерти и сообща решить, кому из наследников оставить имущество. Представитель Федеральной нотариальной палаты Мария Боронина сказала, что за последние 5 лет подобные завещания стали более привычными.
«Муж и жена могут совместно определить будущую судьбу своего имущества, договориться, что, кому, при каких условиях достанется, тем самым снижается риск дальнейшего оспаривания завещаний, а также уровень недопонимания в семье», — прокомментировала она.
«Это так называемый брачный договор на случай смерти. Супруги могут выбрать: либо каждый отдельно составляет перекрестное завещание, либо они вместе идут к нотариусу и оформляют совместный документ по распоряжению общим имуществом», — пояснила изданию адвокат Полина Павлова.
По ее словам, у нового института есть свои особенности и риски. «Так, совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания его недействительным, причем как до, так и после смерти одного из супругов. Другой минус такого формата — один из партнеров может легко отменить завещание без учета воли второго», — сказала она.