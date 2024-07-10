В России начали чаще заключать брачные договоры на случай смерти

По ее словам, у нового института есть свои особенности и риски. «Так, совместное завещание утрачивает силу в случае расторжения брака или признания его недействительным, причем как до, так и после смерти одного из супругов. Другой минус такого формата — один из партнеров может легко отменить завещание без учета воли второго», — сказала она.