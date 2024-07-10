Брендан Глисон присоединился к актерскому составу «Человека-паука Нуар»

Как отмечает издание, это один из первых заявленных проектов Глисона после его номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» в фильме «Банши Инишерина», где он сыграл с Колином Фаррелом. Глисон сыграет в шоу вместе с Ламорном Моррисом и Николасом Кейджем, который исполнит главную роль. По информации Variety, ирландскому актеру достанется роль главного злодея.