Брендан Глисон присоединился к актерскому составу «Человека-паука Нуар»

Звезда фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Однажды в Ирландии» и саги о Гарри Поттере Брендан Глисон присоединился к актерскому составу предстоящего мультсериала о нуарном Человеке-пауке, сообщает Variety со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, это один из первых заявленных проектов Глисона после его номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» в фильме «Банши Инишерина», где он сыграл с Колином Фаррелом. Глисон сыграет в шоу вместе с Ламорном Моррисом и Николасом Кейджем, который исполнит главную роль. По информации Variety, ирландскому актеру достанется роль главного злодея.
Анимированный сериал расскажет историю стареющего и потерявшего надежду частного детектива в Нью-Йорке 1930-х годов. Ему приходится столкнуться со своей прошлой жизнью в качестве единственного в городе супергероя.
«Человек-паук Нуар», созданный писателями Дэвидом Хайном, Фабрисом Сапольским и художником Кармине Ди Джандоменико, впервые появился в 2009 году в одноименной серии комиксов. По сюжету в 1933 году, во время Великой депрессии, молодой репортер Питер Паркер был укушен незаконно импортированным ядовитым пауком, тайно расследуя контрабанду кольца древних статуй пауков.