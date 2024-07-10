Протоиерей заявил, что плод внутри женщины ей не принадлежит

«Там живет человек, не знаешь, кто родится: может, композитор, может, инженер, может, освоитель Севера, может, просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, — не трожь его, он живой. Не твое это, у тебя во чреве не твое», — сказал он.