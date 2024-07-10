Протоиерей заявил, что плод внутри женщины ей не принадлежит

Протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди заявил, что беременные женщины не имеют права решать судьбу плода. Слова священника приводит телеграм-канал Ксении Собчак.
По мнению Ткачева, плод внутри женщины ей не принадлежит, поскольку никто не знает, кем он станет после рождения.
«Там живет человек, не знаешь, кто родится: может, композитор, может, инженер, может, освоитель Севера, может, просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. Не знаешь, кого носишь, — не трожь его, он живой. Не твое это, у тебя во чреве не твое», — сказал он.
Если женщина попробует «убить зачатое», то, по словам протоиерея, она никогда не станет счастливой и «будет сотрена в порошок».
Ранее глава комиссии РПЦ по вопросам семьи назвал проблему домашнего насилия в России надуманной, а продвигающих инициативы по борьбе активистов и депутатов — лоббистами западных организаций. По его мнению, женщинам достаточно защиты уголовного кодекса, а дальнейшие инициативы расколют россиян.