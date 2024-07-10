В Казани убрали рекламу со строчкой из песни «Стой, можно я с тобой?» о репрессиях в Беларуси

Власти Казани сняли наружную рекламу со строчками песни Ap$ent «Стой, можно я с тобой?» о политических репрессиях в Беларуси. Об этом рассказало издание 116.ru.
Баннеры со словами из трека белорусского музыканта заметили на улицах Казани в июне. Размещенный на постерах QR-код вел на телеграм-канал Министерства молодежи Татарстана, где рекламировали форумы и грантовые конкурсы. По информации издания, 10 июля надпись на баннерах поменяли на «Твое лучшее лето будет со мной».
Песня Ap$ent, настоящее имя которого — Арсений Кисляк, посвящена политическому преследованию. В 2022 году жену артиста Марию приговорили к году «химии» из‑за комментария в телеграм-канале, в котором она оскорбила действующего президента Александра Лукашенко. Марии и Арсению пришлось сбежать в Грузию.
В марте 2024-го трек завирусился в тиктоке. Пользователи снимают видео про созависимость и невозможность ни на минуту расстаться с партнером, расставание с животными при переезде в другой город ради учебы и приставучесть младших братьев и сестер, которым в детстве хочется больше времени проводить со старшими.