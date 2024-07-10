В Казани убрали рекламу со строчкой из песни «Стой, можно я с тобой?» о репрессиях в Беларуси

В марте 2024-го трек завирусился в тиктоке. Пользователи снимают видео про созависимость и невозможность ни на минуту расстаться с партнером, расставание с животными при переезде в другой город ради учебы и приставучесть младших братьев и сестер, которым в детстве хочется больше времени проводить со старшими.