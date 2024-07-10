Туристов в Копенгагене будут бесплатно кормить и пускать в музеи за уборку мусора

В Копенгагене туристов, поучаствовавших в «экологически чистых мероприятиях», будут вознаграждать бесплатной едой и активностями. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на туристический совет города.
К программе, которая стартует 15 июля, на данный момент присоединились 24 организации, среди которых кафе, музеи и бары. Городские власти не будут компенсировать им участие в программе.
Туристов будут вознаграждать за такие действия, как сбор мусора, поездки на общественном транспорте или велосипеде. В качестве награды предложат бесплатные обеды, кофе, бокалы вина, аренду каяков или поход в музей.
Инициатива призвана компенсировать «экологическую нагрузку» туризма. «Когда вы путешествуете за границу — летите ли вы в другие места или путешествуете на машине — вы загрязняете окружающую среду. Одна из вещей, которую мы можем изменить, — это заставить людей действовать более устойчиво в месте назначения», — пояснила представительница туристического совета Рикке Хольм Петерсен.
Проект «основан на доверии», поэтому организации вряд ли попросят доказательств участия в зеленых мероприятиях. В некоторых местах, возможно, придется показать фотографию, на которой турист едет на велосипеде или билет на общественный транспорт, отметила Петерсен.
Схема будет работать до 11 августа, но если ее признают успешной, то распространят до конца года. Ожидается, что в ней примет участие небольшой процент гостей города.