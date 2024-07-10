Туристов в Копенгагене будут бесплатно кормить и пускать в музеи за уборку мусора

Инициатива призвана компенсировать «экологическую нагрузку» туризма. «Когда вы путешествуете за границу — летите ли вы в другие места или путешествуете на машине — вы загрязняете окружающую среду. Одна из вещей, которую мы можем изменить, — это заставить людей действовать более устойчиво в месте назначения», — пояснила представительница туристического совета Рикке Хольм Петерсен.