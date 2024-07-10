Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт заявил, что жалеет о выборе актерской карьеры

Актер подчеркнул, что его карьера не дала ему должного самовыражения. «Я заработал кучу денег, живу в прекрасном доме, люди подходят ко мне в каждом ресторане, куда я захожу, я друг всему миру. Но что касается полноценной творческой жизни, то я не написал ни одной чертовой строчки. Я не написал ни одной шутки, которая заставила бы людей смеяться. Так что на этом уровне она не принесла мне удовлетворения», — добавил он.