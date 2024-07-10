Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт заявил, что жалеет о выборе актерской карьеры

На недавнем подкасте «Fly on the Wall» Джон Корбетт, известный по сериалу «Секс в большом городе» и франшизе «Моя большая греческая свадьба», признался, что жалеет, что стал актером, и что выбор профессии оказался для него неудовлетворительным.
«Послушайте, я сейчас нахожусь в последней четверти футбольного матча как в жизни, так и в шоу-бизнесе. Это просто факт. Так что теперь я могу сказать, что выбрал чертовски неправильное занятие для своей жизни», — сказал он.
«Вы когда‑нибудь сидели в чертовой комнате ожидания в кабинете врача в течение часа и думали: „Что за хрень?“ Для меня создание фильма — это то же самое, потому что я никак не участвую в творческом процессе», — заявил артист.
Актер подчеркнул, что его карьера не дала ему должного самовыражения. «Я заработал кучу денег, живу в прекрасном доме, люди подходят ко мне в каждом ресторане, куда я захожу, я друг всему миру. Но что касается полноценной творческой жизни, то я не написал ни одной чертовой строчки. Я не написал ни одной шутки, которая заставила бы людей смеяться. Так что на этом уровне она не принесла мне удовлетворения», — добавил он.
Помимо хитового романтического шоу, Корбетт снимался в проектах «Соединенные Штаты Тары», «Модная мамочка», «Тумстоун», «Секс, наркотики и рок-н-ролл», «Посланники» и других.