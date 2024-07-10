Госдума приняла закон, увеличивающий налоги

Повышенные ставки будут применяться не ко всей сумме дохода, а только к ее превышению над заданными порогами. «Если россиянин за год заработал 51 млн рублей, с первой части заработка (2,4 млн руб.) он, как и прежде, заплатит налоги в 13%; со второй части (от 2,4 млн до 5 млн) — по ставке 15%, с третьей (от 5 млн до 20 млн) — по ставке 18%, с четвертой (от 20 млн до 50 млн) — по ставке 20% и затем с остатка — по 22%. В итоге налог такого плательщика составит около 19%, а не 22% (как изначально может показаться)», — пояснял «Коммерсант».