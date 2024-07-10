Госдума приняла закон, увеличивающий налоги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые вводят прогрессивную шкалу НДФЛ и увеличивают налоги на бизнес. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Вместо двух ступеней НДФЛ будет пять:
- 13% при доходах до 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн в год);
- 15% для части дохода в диапазоне 200–416,7 тыс. рублей в месяц (2,4–5 млн в год);
- 18% для части дохода в диапазоне 416,7 тыс. — 1,67 млн рублей в месяц (5–20 млн в год);
- 20% для части дохода в диапазоне 1,67–4,17 млн рублей в месяц (20–50 млн в год);
- 22% при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц (50 млн в год).
Повышенные ставки будут применяться не ко всей сумме дохода, а только к ее превышению над заданными порогами. «Если россиянин за год заработал 51 млн рублей, с первой части заработка (2,4 млн руб.) он, как и прежде, заплатит налоги в 13%; со второй части (от 2,4 млн до 5 млн) — по ставке 15%, с третьей (от 5 млн до 20 млн) — по ставке 18%, с четвертой (от 20 млн до 50 млн) — по ставке 20% и затем с остатка — по 22%. В итоге налог такого плательщика составит около 19%, а не 22% (как изначально может показаться)», — пояснял «Коммерсант».
Увеличение НДФЛ не затронет выплаты участникам военной операции на Украине. По утверждениям авторов инициативы, эти изменения коснутся 3,2% работающего населения России (около 2 млн человек).
Налог на прибыль вырастет с 20 до 25%, для IT-компаний он увеличится с нулевой ставки до 5%, что создает риски роста цен. Ставка НДС останется неизменной, для самозанятых налоги на прибыль повышать не будут.
Минфин рассчитывает, что повышение налогов принесет российскому бюджету в 2025 году дополнительные 2,6 трлн рублей. Больше всего денег должны принести налог на прибыль (1,6 трлн рублей), НДФЛ (533 млрд рублей) и повышение порогов для применения упрощенной системы налогообложения (350 млрд).