Последняя часть «Заклятия» выйдет в сентябре 2025 года

Первое «Заклятие» 2013 года режиссера Джеймса Вана и продюсера Питера Сафрана заложило мифологию франшизы, рассказав о расследовании паранормальных явлений Эдом и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига), которые пытаются помочь семье, терроризируемой темными силами в их фермерском доме. Фильм стал настоящим хитом, собрав по всему миру 319 млн долларов.