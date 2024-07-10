Последняя часть «Заклятия» выйдет в сентябре 2025 года

Сегодня в 09:37
Фото: кадр из фильма «Заклятие»/New Line Cinema

Студия Warner Bros. назначила дату премьеры четвертой части «Заклятия». Она состоится в кинотеатрах 5 сентября 2025 года, передает Variety.

Еще не названный проект станет заключительной картиной хоррор-франшизы, которая, помимо основной трилогии, также включает приквелы, сиквелы и спин-оффы. Среди них — «Проклятие монахини», «Проклятие Аннабель» и «Проклятие плачущей».

Первое «Заклятие» 2013 года режиссера Джеймса Вана и продюсера Питера Сафрана заложило мифологию франшизы, рассказав о расследовании паранормальных явлений Эдом и Лоррейн Уоррен (Патрик Уилсон и Вера Фармига), которые пытаются помочь семье, терроризируемой темными силами в их фермерском доме. Фильм стал настоящим хитом, собрав по всему миру 319 млн долларов.

Самым кассовой лентой из серии стал приквел 2018 года «Проклятие монахини», который рассказывает о сестре Ирен (Таисса Фармига), сражающейся с одержимой демоном монахиней Валек в Румынии 1952 года. Фильм заработал 366 млн долларов по всему миру.

Вместе с анонсом завершающего «Заклятия» студия также перенесла премьеру «Невесты Франкенштейна» Мэгги Джилленхол с 3 октября на 26 сентября 2025 года. В картине сыграют Джейк Джилленхол, Кристиан Бейл, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Аннетт Бенинг.

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