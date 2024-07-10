Создатель хоррора «Улыбка» Паркер Финн снимет ремейк «Одержимой»

После гонки за проект среди нескольких студий Paramount Pictures начала переговоры о съемках ремейка психологического мистического триллера 1981 года «Одержимая», сообщает инсайдер The Wrap, знакомый с проектом.
Создатель хоррора «Улыбка» Паркер Финн выступит сценаристом, режиссером и продюсером через свою компанию Bad Feeling Banner. Ранее в СМИ появилась информация, что главную роль в проекте сыграет звезда «Маяка» и «Бэтмена» Роберт Паттинсон, однако эту информацию пока официально не подтвердили. Известно, что он спродюсирует ленту через компанию Icki Eneo Arlo.
Оригинальная «Одержимая» 1981 года была написана и снята польским режиссером Анджеем Жулавским и представляла собой сюрреалистический фильм ужасов, действие которого происходило в Западном Берлине.
В центре сюжета — шпион, который возвращается домой и обнаруживает, что его брак разваливается. По мере того как он и его жена переживают неловкое расставание, сюжет принимает неожиданный поворот, перерастая из супружеской драмы в сверхъестественный ужас.
После успеха «Улыбки» Paramount Pictures заключила с Финном многолетний контракт на написание, продюсирование и режиссуру. Картина с Сози Бэкон стала самым популярным хоррором 2022 года, собрав в мировом прокате более 216 млн долларов. Премьера сиквела намечена на 18 октября.