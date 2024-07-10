Создатель хоррора «Улыбка» Паркер Финн снимет ремейк «Одержимой»

Создатель хоррора «Улыбка» Паркер Финн выступит сценаристом, режиссером и продюсером через свою компанию Bad Feeling Banner. Ранее в СМИ появилась информация, что главную роль в проекте сыграет звезда «Маяка» и «Бэтмена» Роберт Паттинсон, однако эту информацию пока официально не подтвердили. Известно, что он спродюсирует ленту через компанию Icki Eneo Arlo.