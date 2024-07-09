Наоми Харрис просит Натали Дормер убить бойфренда в трейлере «Осы»

Сегодня в 02:22
Кадр: Shout! Studios/YouTube

На ютуб-канале Shout! Studios опубликовали трейлер триллера «Оса» («The Wasp»), главные роли в котором исполнили Наоми Харрис («Лунный свет», «28 дней спустя») и Натали Дормер («Игра престолов», «Тюдоры»).

Актрисы сыграли в фильме подруг детства. Взрослая жизнь развела их, но однажды одна из подруг находит другую и просит убить ее бойфренда за щедрое вознаграждение.

В трейлере героиня Харрис признается, что возлюбленный «лгал, изменял и травил» ее. «Я уверена, он относится так же к другим женщинам, с которыми встречается», — отмечает девушка.

Она вспоминает эпизод из детства, когда подруга безжалостно забила голубя камнем. «То, что ты сделала, казалось таким естественным для тебя», — говорит героиня, прося собеседницу вновь совершить убийство.

Судя по ролике, персонаж Дормер не ожидает такого предложения и не спешит соглашаться на роль наемного киллера. Но вскоре меняет свое отношение — и начинает подготовку к преступлению.

Удастся ли двум девушкам провернуть свое кровавое дело, станет известно 30 августа. В этот день «Оса» выйдет в кинопрокат. Фильм поставил Гильем Моралес по сценарию Моргана Ллойда Малкольма.

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