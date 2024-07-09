Звезда «Бриджертонов» Симон Эшли снимется с Брэдом Питтом в «Формуле-1»

Сегодня в 01:27
Фото: simoneashley

Британская актриса Симон Эшли, звезда сериала «Бриджертоны», снимется вместе с Брэдом Питтом в фильме «Формула-1». Об этом сообщил Variety.

Картина расскажет о бывшем гонщике Сонни Хейесе, который возвращается в спорт, чтобы стать партнером и наставником молодого спортсмена Джошуа Пирса. Последнего в проекте сыграет Демсон Идрис («Рой», «Смертельная зона», «Снегопад»).

Съемки картины уже начались в Англии — там недавно заметили Идриса и Эшли. Помимо названных артистов, в фильме примут участие Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Нильс и Самсон Кайо.

«Я всегда была очень амбициозной, с тех пор, как была ребенком. Но вне зависимости от того, что я делаю, маленький инди-проект или большую студийную картину, я хочу быть уверенной, это то, чем я горжусь. Это та история, которая должна быть рассказана», — прокомментировала Эшли.

Какую роль исполнит Эшли, держится в секрете. Режиссером ленты выступает Джозеф Косински. Среди продюсером проекта — гонщик Льюис Хэмилтон, а также Джерри Брукхаймер, Чад Оман, Деде Гарднер и Джереми Клейнер.

Сценарий разработал Эхрен Крюгер, работавший с Косинский над лентой «Топ Ган: Маверик». Фильм выпустит Apple Studios в коллаборации с «Формулой-1». Премьера запланирована на 25 июня 2025 года.

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