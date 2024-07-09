Звезда «Бриджертонов» Симон Эшли снимется с Брэдом Питтом в «Формуле-1»

«Я всегда была очень амбициозной, с тех пор, как была ребенком. Но вне зависимости от того, что я делаю, маленький инди-проект или большую студийную картину, я хочу быть уверенной, это то, чем я горжусь. Это та история, которая должна быть рассказана», — прокомментировала Эшли.