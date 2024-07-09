Сэм Рэйми спродюсирует хоррор «Пришлите помощь» в духе «Мизери» и «Изгоя»

Американский режиссер Сэм Рэйми, известный по франшизам «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук», спродюсирует хоррор-триллер «Пришлите помощь» («Send Help») для киностудии 20th Century Studios. Об этом сообщил Deadline.
Действие картины развернется на острове. Фильм расскажет историю в духе «Мизери» Роба Рейнера и одновременно «Изгоя» Роберта Земекиса. Ленту поставят по сценарию Дэмиана Шеннона и Марка Свифта.
Помимо Рэйми, проект будет продюсировать Зайнаб Азизи из Raimi Productions. По информации СМИ, грядущий фильм выйдет в кинотеатральный прокат.
Рэйми — один из самых влиятельных кинематографистов, работающих в жанрах триллера и хоррора. В его фильмографии — серия «Человек тьмы», мистический триллер «Дар» с Кейт Бланшетт и хоррор «Затащи меня в ад».
Среди продюсерских работ Рэйми также значатся ленты «Проклятие» и «Проклятие 2», «Бугимен», «30 дней ночи», «Посланники», «Шкатулка проклятия», «Полтергейст» 2015 года, «Не дыши», «Капкан» и «Нечестивые».