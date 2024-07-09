В московском метро появится сервис аренды зонтов

В московском метро с 10 июля появится сервис аренды зонтов «ЗонтБери». Об этом сообщил телеграм-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Прокат зонтов начнет работать в тестовом режиме. Чтобы воспользоваться им, москвичам нужно будет найти автомат по выдаче зонтов и отсканировать QR-код с информацией о тарифах аренды.
Получить зонтик можно у первого выхода на станции метро «Физтех», первого выхода на «Яхромской», а также в двух точках на станции «Лианозово» — между выходами № 1 и № 2-5 и между выходами № 6 и № 7.
«Идею сервиса придумали сотрудники Московского транспорта на одной из встреч „Стартап-студии“. Это командный интенсив, где мы разрабатываем новые услуги в области транспорта и умного города. Организатор „Стартап-студии“ — Фонд „Транспортные инновации Москвы“», — поделились в Дептрансе.
В каждом из установленных аппаратах разместят 35 зонтов. Ареновать их можно на сутки за 250 рублей, на час за 50 рублей. Также есть поминутный тариф за 10 рублей в минуту.
Чтобы взять зонт напрокат, система спишет залог в размере 500 рублей. Его перечислят обратно пользователю после возвращения аксессуара в один из аппаратов.
Ранее сервисы аренды зонтов появились в других странах мира. В 2016 году в бразильском Сан-Паулу запустили сервис Rentbrella, который сейчас работает также в Нью-Йорке и Лондоне. В 2017 году в 11 китайских городах заработал стартап Sharing E Umbrella. В 2018 году подобный сервис iKasa появился в японском Токио.