В московском метро появится сервис аренды зонтов

Ранее сервисы аренды зонтов появились в других странах мира. В 2016 году в бразильском Сан-Паулу запустили сервис Rentbrella, который сейчас работает также в Нью-Йорке и Лондоне. В 2017 году в 11 китайских городах заработал стартап Sharing E Umbrella. В 2018 году подобный сервис iKasa появился в японском Токио.