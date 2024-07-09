Сборная Испания вышла в финал Евро-2024

16-летний Ламин Ямаль на 21-й минуте закатил в ворота первый мяч и стал автором самого юного гола в истории Чемпионатов Европы и мира (прошлый рекорд несколько десятилетий держал Пеле). Интересный факт: молодой футболист в свободное от матчей и тренировок время делал домашние задания и успел получить школьный аттестат.
Рандалл Коло-Муани забил первый и единственный для французской сборной мяч с игры на этом Евро. Второй гол испанцев на счету исполнил Дани Ольмо.
Испания стала первой командой с 1996 года, когда количество сборных на Евро увеличили до 16, которая дошла до финала, выиграв абсолютно все свои матчи.
В финале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Англии, который пройдет 10 июля в Дортмунде. Финал состоится 14 июля в Берлине.