Сборная Испания вышла в финал Евро-2024

Вчера в 23:56
Фото: @EURO2024/X

Сборная Испании со счетом 2:1 победила Францию и вышла в финал Евро-2024. Матч состоялся в Мюнхене.

16-летний Ламин Ямаль на 21-й минуте закатил в ворота первый мяч и стал автором самого юного гола в истории Чемпионатов Европы и мира (прошлый рекорд несколько десятилетий держал Пеле). Интересный факт: молодой футболист в свободное от матчей и тренировок время делал домашние задания и успел получить школьный аттестат.

Рандалл Коло-Муани забил первый и единственный для французской сборной мяч с игры на этом Евро. Второй гол испанцев на счету исполнил Дани Ольмо.

Испания стала первой командой с 1996 года, когда количество сборных на Евро увеличили до 16, которая дошла до финала, выиграв абсолютно все свои матчи.

В финале сборная Испании сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Англии, который пройдет 10 июля в Дортмунде. Финал состоится 14 июля в Берлине.

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