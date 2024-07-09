Сборная Испания вышла в финал Евро-2024

16-летний Ламин Ямаль на 21-й минуте закатил в ворота первый мяч и стал автором самого юного гола в истории Чемпионатов Европы и мира (прошлый рекорд несколько десятилетий держал Пеле). Интересный факт: молодой футболист в свободное от матчей и тренировок время делал домашние задания и успел получить школьный аттестат.