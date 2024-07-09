Мультфильм «Шрек-5» выйдет на экраны 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в аккаунте студии DreamWorks Animation в соцсети X.
«Не так уж далеко…», — отметили представители кинокомпании. Они анонсировали участие в проекте Майка Майерса (голос Шрека), Эдди Мерфи (голос Осла) и Кэмерон Диас (голос Фионы).
Сценарий картины написал Майкл Маккарелс по сюжету Криса Меледандри («Ледниковый период», «Гадкий я», «Зверопой», «Тайная жизнь домашних животных»). Последний стал продюсером мультфильма вместе с Джеффри Катценбергом.
После выхода «Шрека-5» DreamWorks Animation начнет работать над спин-оффом франшизы, запущенной еще в 2001 году. Собственный фильм получит Осел.
В 2022 году в кинотеатрах вышел спин-офф про Кота в сапогах, которого в оригинале озвучивает Антонио Бандерас. Фильм оказался большим успехом для DreamWorks, картина собрала в кассах по всему миру чуть меньше 485,2 млн долларов, что более чем в пять раз превысило его бюджет.